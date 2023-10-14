الأخضر يستأنف تدريباته بعد التعادل مع نيجيريا ودياً

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استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم, برنامجه التدريبي في معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة ( 8 – 17 ) من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

وأجرى الأخضر صباح اليوم مناورة تدريبية من 60 دقيقة أمام أحد الفرق المحلية بمنطقة البوفيرا، وعمد المدير الفني روبرتو مانشيني إلى اللعب بالعناصر التي لم تشارك في المباراة الودية الماضية أمام منتخب نيجيريا، فيما خصص مانشيني تمارين استرجاعية في النادي الصحي للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية.

على صعيد متصل، واصل اللاعب زكريا هوساوي تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ومنح المدير الفني اللاعبين فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر، فيما يواصل الأخضر تدريباته غدًا بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.