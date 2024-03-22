الأخضر يهزم طاجيكستان ويعزز صدارته للمجموعة السابعة

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فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على منتخب طاجيكستان بهدف دون مقابل اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبهذا الانتصار عزز الأخضر صدارته للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات.

في المقابل تجمد رصيد طاجيكستان، الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لدور الثمانية في كأس آسيا قبل الخسارة 1-صفر أمام الأردن، عند أربع نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع الأردن الذي فاز 3-صفر على باكستان متذيل ترتيب المجموعة في وقت سابق اليوم.

وسجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 حين استلم الكرة وراوغ عدد من لاعبي طاجيكستان قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.