الأربعاء.. الفيصل يفتتح منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام

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يفتتح وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عند التاسعة من صباح غد الأربعاء، منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام، الذي تنظمه منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها.

يقام المنتدى على مدى يومين في قصر الثقافة في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور الأمير آلبرت الثاني أمير موناكو.

ويهدف المنتدى الذي يقام بعنوان “الرياضة مفتاح السلام”، إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي؛ وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع.

ويشارك في المنتدى نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

ويتناول المنتدى محور رؤية المملكة 2030 في شقها الرياضي بمشاركة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة الأستاذة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية السيد جيري إنزيريلو.

وتشهد جلسة المساواة بين الجنسين في الرياضة، مشاركة مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، وأسماء الجاسر نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، وكزافييه مالينفر مسؤول الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية.