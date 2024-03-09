الأردن ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

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رحّبت الحكومة الأردنية اليوم باتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن، الذي صدر بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، بداية لحل الأزمة ووقف الحرب التي يشهدها السودان منذ أشهر، وأن يكون حلول شهر رمضان المبارك فرصة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار وطني شامل، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا، وصولاً إلى اتفاق يحفظ وحدة أرض وسيادة السودان ويحقن دماء أبناء شعبه.