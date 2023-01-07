الأردن يضع صورة المسجد الأقصى على فئة الـ50 دينار بنسختها الجديدة

نشر البنك المركزي الأردني، اليوم السبت، على موقعه الإلكتروني صوراً لفئات أوراق النقد الأردني الإصدار الخامس (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير وخمسة دنانير).

فيما تم وضع صورة المسجد الأقصى على فئة الـ50 دينار بنسختها الجديدة.

وتتزين أوراق النقد بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع والتي تم الإعلان مسبقا عن أوصافها ومواصفاتها في نظام اصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022 لغايات تعريف الجمهور على أهم الصور والمعالم التي تزين هذه الفئات والتي تعكس الأصالة والحداثة والمعاصرة.

ويتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول نظرا لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

وبهذا الصدد أكد البنك المركزي الأردني أن هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) إلا بعد طرحها جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية (الإصدار الرابع) ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة من قبل البنك المركزي الأردني، ويستثنى من ذلك فئة الدينار التي تم طرحها بالتداول بتاريخ 26كانون الأول 2022 جنبا إلى جنب مع فئة الدينار من الإصدار الرابع.ش