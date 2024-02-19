“الأرصاد”: أتربة مثارة ورياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة، على ينبع و الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما نبه المركز من (أتربة مثارة) على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (٣-٥)كم، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعةالـ 10صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.