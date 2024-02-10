“الأرصاد”: أمطار غزيرة وضباب كثيف على الباحة وتدن في مدى الرؤية الأفقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة اليوم، بمشيئة الله – تضمنت أمطارًا غزيرة وضبابًا كثيفًا, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، على مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى ، إضافة إلى تساقط البرد والريح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول ، كما شملت التنبيهات محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وفرعة غامد الزناد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة التاسعة مساءً .

من جانبها نبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب بطون الأودية ومجاري السيول في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظًا على سلامتهم.