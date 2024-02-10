“الأرصاد”: أمطار متوسطة وشبورة مائية على منطقة المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم السبت – بمشيئة الله – من شبورة مائية (ضباب خفيف) على المدينة المنورة ومحافظة ينبع، ومركز الرايس تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، (٣-٥)كم.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 صباحاً.

كما نبّه المركز من أمطار متوسطة على الحناكية وبدر ووادي الفرع والمهد, تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت.