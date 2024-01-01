الأرصاد الجوية اليابانية تدعو مواطني المناطق الساحلية للانتقال لأماكن آمنة

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دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين بالمناطق الساحلية وعلى طول الأنهار التي صدرت فيها تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” إلى إخلاء منازلهم على الفور والانتقال إلى أماكن آمنة.

وحذرت الوكالة – وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الاثنين/ – من أن موجات تسونامي ستضرب المنطقة بشكل متكرر، لذا يجب على المواطنين البقاء في مناطق آمنة حتى يتم رفع التحذيرات.

ولفتت إلى أن هناك خطرًا متزايدًا من حدوث انهيارات أرضية وانهيار للمنازل في المناطق التي ضربتها الهزات الأرضية القوية، مطالبة المواطنين بأن يظلوا في حالة تأهب للأنشطة الزلزالية المستقبلية وكذلك الظروف الممطرة.

كما أكدت أن الزلازل التي تبلغ شدتها 7 درجات محتمل حدوثها لمدة أسبوع تقريبا خاصة خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة.