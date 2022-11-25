“الأرصاد”: الحالة المطرية على جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقًا لمحطات الرصد

أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث استمرت نحو 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً، مبينًا أنها أعلى كمية أمطار وفقًا لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 مليمترًا على جنوب المحافظة.