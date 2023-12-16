“الأرصاد”: رياح بسرعة 49 كم/ساعة تثير الأتربة غدًا على 3 مناطق

الماطق_الرياض

نبه مركز الأرصاد من رياح شديدة تتعرض لها عدة مدن في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك غدًا الأحد.

وأصدر المركز عدة تنبيهات باللون الأصفر محذرًا من تدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة حتى الساعة الخامسة من عصر الغد.

تنبيهات الأرصاد

وقال إن سرعة الرياح تصل ما بين 40-49 كم في الساعة داعيًا إلى متابعة تطورات الأحوال الجوية أولًا بأول.

وتشمل الحالة جدة ورابغ والكامل وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية في منطقة مكة المكرمة كما تشمل أملج والوجه في منطقة تبوك والتي تكون مصحوبة بارتفاع الأمواج في حين تشمل في منطقة المدينة المنورة كل من العيص وخيبر.

حالة الطقس

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.