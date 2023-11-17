«الأرصاد»: «شبوره مائية» على منطقة الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة في “إنذار أصفر” تأثر منطقة الرياض بشبوره مائية (ضباب خفيف) ستؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية 3-5 كيلو متر، وذلك حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي .

وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإنذار الأصفر أن الحالة المتوقعة ستشمل (العاصمة الرياض، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الزلفي، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، مرات)، مشيرا إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غدٍ السبت.