“الأرصاد” يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح نشطة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والمجمعة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الدوادمي وعفيف والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.