“الأسماء والعلامات التجارية” ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية بالمدينة المنورة

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ينظم نادي الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، الأربعاء القادم, ورشة عمل بعنوان “التعريف بالأسماء والعلامات التجارية” وذلك ضمن البرامج والفعاليات التي تنظمها الغرفة لخدمة المجتمع ورواد الأعمال.

وتتناول الورشة التي تقدمها الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة طيبة الدكتورة إيمان إحسان, مفهوم العلامة التجارية والاسم التجاري, والملكية الفكرية وأنواعها, إضافة إلى استعراض الآثار المترتبة على العلامة التجارية والاسم التجاري ودورها في قطاعات الأعمال, والجوانب القانونية لها, والطرق النظامية لتسجيل العلامة التجارية والعقوبات المترتبة على إساءة استخدامها.