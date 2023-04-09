” الأغا” خلال “إضاءات رمضانية” بجامعة “المؤسس” نوعان يحددان صوم مرضى السكري

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أكد الأستاذ الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز خلال مشاركته في حلقات “إضاءات رمضانية” والذي تبثه عمادة شؤون الطلاب عبر منصاتها الاجتماعية على أن هناك نوعان يحددان صيام مريض السكري من عدمه، مشيرًا إلى أن قرار الصيام يعود للطبيب المعالج وهو قرار فردي يعتمد على حالة المريض ولا يجوز التعميم .

وقال الأستاذ الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا هناك نوعان من مرضى داء السكري الأول من لديه السكر قبل شهر رمضان المبارك منتظما، ‏فهذا يجوز له الصيام، والثاني من لديه السكر غير منتظم قبل حلول شهر رمضان المبارك أو هناك تقلبات في نسبة السكر إما انخفاضات حادة أو ارتفاعات عالية فالصوم قد يؤثر على صحته الجسدية وبالتالي يمنعه الطبيب المعالج.

المخاطر المحتملة حدوثها خلال الصيام

وحذر “الأغا” من المخاطر المحتملة حدوثها خلال الصيام لمن لديه داء السكري هي: نقص حاد في نسبة السكر في الدم وما يصاحبه من مضاعفات خطيرة محتملة مثل لا قدر الله “الغيبوبة أو التشنج”، وزيادة نسبة سكر الدم مع احتمالية حدوث الحماض السكري الكيتوني، وفقدان السيطرة على حسن انتظام قراءات السكر في الدم بسبب تخفيض جرعات الأنسولين والإفراط في تناول الطعام خلال ساعات الليل، حدوث الجفاف أو الجلطات الدموية بسبب قلة شرب الماء، كما أنه قد تزداد معدل التنويم في المستشفيات بسبب حدوث مضاعفات السكري الحادة.

تقنيات لرصد نسب السكر

وبين “الأغا” أن ثورة التكنولوجيا لعبت دورًا كبيرًا في حياتنا، حيث تم ابتكار تقنيات لأجهزة طبية متناهية الدقة تتحكم في حماية صحة مرضى السكري، وتجعل مرضهم تحت السيطرة والمراقبة على مدار 24 ساعة. ففي حال ارتفع أو انخفض السكر، يقوم الجهاز بإعطاء إشارة إنذار فورية للشخص، حتى يتمكن بكل سرعة التعامل مع وضعه الصحي وتم إجراء العديد من الدراسات على تلك التقنية التي أكدت دورها وأهميتها في ضبط صيام مرضى السكري النوع الأول، لكونها توفر السيطرة على انتظام سكر الدم بشكل أفضل، كما يمكن أن تساعد التكنولوجيا مرضى السكري على الصيام بطريقة أكثر أمانًا.

الصيام الآمن

وأكد استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز على أهمية الصيام الآمن والذي يخضع لمعايير ومراقبة وإرشادات الطبيب المعالج بهدف أن يصوم من لديه سكر بدون حدوث مضاعفات حادة أو مزمنة قد تؤثر على صحته، حيث يجب على مريض السكر خلال صيامه أن يراقب نسب السكر بانتظام وممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح، واتباع نظام غذائي صحي متوازن في شهر رمضان، وأن يكون الأكل معتدل خلال فترة المغرب وبعد صلاة تراويح تكون وجبة خفيفة وتأخير وجبة السحور.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز يشارك في برنامج “إضاءات رمضانية” بأربع حلقات خصصت لمرضى السكري وتستهدف الحلقات الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة والمجتمع.