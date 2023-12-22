الأغذية العالمي: 4 ملايين عراقي بين نازح وبحاجة لمساعدة إنسانية

المناطق_متابعات

كشف برنامج الأغذية العالمي، عن وجود 4 ملايين شخص بين نازح وبحاجة إلى المساعدة الإنسانية بسبب تأثيرات أمنية أو مناخية في العراق.

وذكر البرنامج، في تقرير أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم /الجمعة/ – أنه قدم مساعدة نقدية لأكثر من 36 ألف لاجئ سوري، وقسائم إلكترونية لأكثر من 3 آلاف نازح داخليًا، مضيفا أنه قام بتوزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض على أكثر من 7 آلاف عائد من مخيم الجدعة بدون وثائق مدنية في بغداد وكركوك ونينوي، ومحافظات واسط وديالي والأنبار وبابل وصلاح الدين.

وأشار إلى أنه قدم مساعدة لأكثر من 1800 امرأة حامل ومرضعة، ومساعدات نقدية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6-24 شهرًا في محافظة المثنى لتحقيق أمنهم الغذائي الأساسي والاحتياجات الغذائية.

ولفت إلى أن هناك 1.2 مليون نازح داخليا و2.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، نتيجة انعدام الأمن، انعدام سبل العيش، وتدمير المساكن أو إتلافها ما يعيق قدرة الناس على العودة إلى ديارهم.