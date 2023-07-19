الأكاديمية المالية تطلق النسخة الثانية من “الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل”

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أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق النسخة الثانية من “الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل”, حيث تعمل الأكاديمية على تحديث وتطوير اختباراتها المهنية، وذلك استمرارًا لدورها في مجال تطوير اختباراتها المهنية لرفع كفاءة العاملين في القطاع المالي؛ بهدف مواكبة أهم التطورات والممارسات المهنية في القطاع المالي التي سيعمل بها بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2023م.

وأوضحت أنّ الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل يهدف إلى بناء قدرات الموظفين في مجال الالتزام في شركات التمويل، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، وإطلاعهم على الأمثلة الواقعية والممارسات العملية المرتبطة بهذا المجال.

وعملت الأكاديمية المالية بالتعاون مع الخبراء في قطاع التمويل على تحديث المادة التعليمية وفقًا لممارسات السوق السعودي، كما يمكن التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار عبر زيارة موقع الأكاديمية من خلال الرابط التالي https://lms.fa.gov.sa/local/exams/exams_qualification_details.php?id=711.

يذكر أنّ الأكاديمية المالية هي الجهة المعتمدة لتقديم الاختبارات المهنية الإلزامية وغير الإلزامية بالتعاون مع الجهات الرقابية للقطاع المالي في المملكة، ممثلة بالبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.

وتتولى الأكاديمية المالية مهمة الإشراف، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية لقطاعات البنوك، والتمويل، والتأمين، والأوراق المالية، كما تتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالقطاع، لاستضافة الاختبارات الخاصة بأبرز الشهادات والمؤهلات المهنية.