“الألكسو” تدين استهداف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في قطاع غزة

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أدانت المنظمة العربية للتربة والثقافة والعلوم ” الألكسو ” الاعتداءات الإسرائيلية التي يرتكبها جيش الاحتلال الغاشم باستهدافه الممنهج للمؤسسات التربوية والثقافية، حيث تم استهداف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، في قطاع غزة، وما خلفه هذا القصف من دمار وقتل للأبرياء .

وناشدت “الألكسو” في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، دول العالم والضمائر الحرة والمنظمات الدولية التي تعمل في مجالات التربية والثقافة والعلوم للعمل على إيقاف القصف العشوائي للمدارس مما تسبب في حرمان آلاف التلاميذ من الدراسة وهو حق مشروع تكفله العهود والمواثيق الدولية.