الألماني باسكال فيرلاين يتوّج بالمركز الأول في أولى جولات سباق “كور الدرعية إي بري 2023”

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شهدت الدرعية اليوم، انطلاق سباق كور الدرعية إي بري 2023، والذي يعدّ الجولة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” بموسمها التاسع، ويستمر حتى يوم غدٍ.

وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومعالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، الفائزين، حيث حصل الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق “تاغ هوير بورشه فورمولا إي” على المركز الأول في الجولة الأولى من سباق كور الدرعية إي بري 2023، والجولة الثانية من بطولة العالم ” أي بي بي فورمولا إي”، فيما نجح البريطاني جايك دينيس سائق فريق “أفالانش أندريتي موتورسبورت”، في حصد المرتبةِ الثانية في السباق، وحلّ البريطاني سام بيرد سائق فريق “جاكوار تي سي اس ” ثالثاً للترتيب.

وشهدت حلبة الدرعية اليوم، المشاركة الأولى لسيارات الجيل الثالث، والتي تمتازُ بتطورها وسرعتها، مقارنة بسيارات الأجيال السابقة الأولى والثانية، كما تعدُّ الأقل وزناً وأكثر استدامةً من ناحية طاقة البطارية، ما يمكنها تقديم أداء مميز بمجموع طاقة يصل إلى نحو 600 كيلو واط.

وتتواصل أحداث سباق كور الدرعية إي بري 2023 يوم غدٍ، بإقامة الجولة الثانية من السباق والثالثة من بطولة العالم، ليواصل المتسابقون المشاركون مشوارهم الطويل في هذا الموسم، والذي يمر بـ16 جولة لمدة سبعةِ أشهر، وذلك في عددٍ من دول العالم.