الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك بمنصة إعلامية خلال القمة الخليجية مع C5⁩

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تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنصة إعلامية في مقر المركز الإعلامي المصاحب لانعقاد القمة والمقرر انعقادها اليوم بمحافظة جدة.

وحرصت الأمانة العامة على المشاركة للمرة الأولى من خلال هذه المنصة الإعلامية لتتيح للإعلاميين من جميع وسائل الإعلام الاطلاع على أبرز محطات مجلس التعاون خلال مسيرته وآخر الاصدارات الإعلامية التي وثقت منجزات العمل الخليجي المشترك ومنها تقرير عن العلاقات الإستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وسعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من خلال فريقها من المختصين على اختيار تصميم الجناح بما يؤكد الترابط الراسخ لمجلس التعاون، حيث تنطلق ألوان دول مجلس التعاون من أعمدة المنصة الإعلامية لتتحد تحت شعار “خليجنا واحد”.