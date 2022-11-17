الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنوه بإعلان ولي العهد تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

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نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.

وقالت الأمانة العامة في بيان صادر عنها اليوم :” إن هذا الإعلان الكريم من سموه يأتي امتدادا لعنايته – أيده الله – بالمساجد في داخل المملكة وخارجها؛ لما في ذلك من الأجر العظيم، والثواب الجزيل، ولما للمساجد والمراكز الإسلامية من دور كبير في نشر رسالة الإسلام القائمة على السماحة والاعتدال، وتربية الأجيال على القيم الرفيعة، والأخلاق العالية، وحسن التواصل والحوار”. وسألت الله تعالى أن يجزي سموه الكريم خير الجزاء، وأن يبارك في سائر أعماله وجهوده في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.