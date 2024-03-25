الأمطار تغرق شوارع العراق.. وصالات مطار بغداد تتضرر

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تعرضت الكثير من المناطق في اغلب المحافظات العراقية من بينها بغداد إلى الغرق نتيجة كميات الامطار التي سقطت على مناطق البلاد، اليوم الأحد.

وذكر مواطنون أن “مياه الامطار دخلت الى المنازل والمحال التجارية والشركات، وسط استنفار لكوادر البلديات”.

كما دخلت مياه الأمطار الى صالات مطار بغداد الدولي، حيث تم تداول فيديوهات توضح دخول المياه الى صالات السفر وسط محاولة عمال الخدمة سحب المياه وفق “العربية”.

وقررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاثنين، فيما اكتفت محافظات اخرى تعطيل دوام المدارس فقط.

كما قررت محافظة بغداد تعطيل الدوام في الدوائر التابعة للمحافظة غد الاثنين، اضافة الى تعطيل المدارس بالعاصمة.

وأعلنت محافظات ذي قار، ديالى، المثنى، الانبار، صلاح الدين، واسط، الديوانية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد، كما قررت ادارة محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين.

من جانبها، أعلنت هيئة الأنواء الجوية أن “محطة بغداد المطرية سجلت 68،8 ملم كمية الأمطار المتساقطة لغاية الساعة التاسعة من مساء اليوم”.

وبحسب توقعات الهيئة فان موجة الامطار تستمر ليوم غد مع حدوث عواصف رعدية في بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة.