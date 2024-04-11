الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

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دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها مع دخول النزاع عامه الثاني.

وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن الأطراف المتحاربة في السودان ملزمة قانونًا بحماية المدنيين، وأن البعثة تحقق حاليًا في هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، داعيًا أطراف النزاع إلى وقف هذه الحرب المدمرة، ووضع حد فوري لجميع أعمال العنف، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت عضوة البعثة مني رشماوي، أن البعثة تحقق في تعمد عرقلة المساعدات الموجهة إلى المدنيين وأن جهات فاعلة في مجال الأمن الغذائي حذرت من حدوث مجاعة، ولاسيما في مناطق من إقليم دارفور، وانخفاض محاصيل الحبوب بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع سعر الحبوب ضعفين أو ثلاثة اضعاف في المناطق المتضررة من الحرب، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.

يُذكر أن القتال الدائر بين أطراف النزاع في السودان أسفر عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعه في 15 أبريل 2023م.