الأمم المتحدة تدعو للمزيد من التمويل للاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” للمزيد من التمويل للاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لنحو 2,7 مليون شخص في قطاع غزة و 500 آلف شخص في الضفة الغربية المحتلة، حيث قدرت تكلفة تغطية الاحتياجات حتي نهاية العام الجاري بنحو 1,2 مليار دولار أمريكي.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركه في مؤتمر صحفي، أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ خلال الأيام الـ 17 الماضية 9061 شخصًا و 62% من الضحايا من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وثقت منذ السابع من أكتوبر أكثر من 130 حالة وفاة وأكثر من 2200 إصابة، وقد أدي عنف المستوطنين والقيود واسعة النطاق المفروضة على سائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة إلى نزوح أكثر من ألف فلسطيني.