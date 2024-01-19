الأمم المتحدة تدين اعتقال إسرائيل السري للفلسطينيين وتعرضهم للتعذيب

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أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتجازات واعتقالات الإسرائيلية السرية والواسع النطاق للفلسطينيين، ومنهم المدنيون وتعرضهم للتعذيب، دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو ضمان محاكمة عادلة.

وطالبت المفوضية في بيانها ، إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لضمان معاملة جميع المعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى أنه يجب على إسرائيل تقديم أسباب أمنية لكل شخص يُعْتَقَل أو يحتجز أو يطلق سراحه.

كما ، أكدت المفوضية ، أنه يجب أن يكون لدى عائلات المعتقلين والمحتجزين معلومات تخاصة بذويها ، مطالبة في الوقت نفسه بالتحقيق في كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة ، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والجرائم ومنع تكرارها وتعويض الضحايا.

كما دعت المفوضية وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن ، مشيرة إلى أن الفظائع المرتكبة في حق الفلسطينيين يجب ألا تكون أمرا طبيعيا.