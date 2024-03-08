الأمم المتحدة: توسع إسرائيل في بناء مستوطنات الضفة الغربية “جريمة حرب”

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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى الضفة الغربية، توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.

وأضاف تورك، أن توسُّع المستوطنات الإسرائيلية، يُعد تهجيراً للسكان من قِبَل إسرائيل، وهو ما وصفه بـ”جريمة حرب”.

وتابع: “بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء”.

بدورها، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل مستمرة على مدى 56 عاماً في بناء مستوطنات غير قانونية.

وأكدت ألبانيز عبر منصة “إكس”، أن “كلمات الإدانة وحدها لا يمكن أن تمحو عقوداً من التحدي والإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أن “التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية قد تكون أقل فعالية”.