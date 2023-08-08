«الأمم المتحدة»: خطة إنقاذ «صافر» شارفت على النهاية

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أعلنت الأمم المتحدة أن خطتها الطارئة لإنقاذ «صافر» شارفت على نهايتها مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان إلى الناقلة البديلة «اليمن».

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم (الإثنين) أنه «تم نقل 80% من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة اليمن».

وبذلك تكون خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر تقترب من مراحلها النهائية.

وأشار البرنامج الإنمائي الذي يقود تنفيذ الخطة الأممية، إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش.

يذكر أن عملية الإنقاذ بدأت قبل نحو أسبوعين من الآن، وبات من المتوقع أن تنتهي قبل موعدها المحدد، إذ كان مقرراً أن تستغرق العملية قرابة ثلاثة أسابيع.