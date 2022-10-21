الأمن العام: التسول رصاصة توجهها إلى وطنك.. ما هي أبرز العقويات؟

أصدر الأمن العام مقطع فيديو يُحذر فيه من إعطاء أموال للمتسولين لأنها يمكن أن تستخدم ضد الوطن الأم، محذرة من هذه الظاهرة.

أخطر ظاهرة

التسول ظاهرة عالمية ومن أخطر الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي، وهناك أنواع عديدة من التسول منها المباشر وغير المباشر والإجباري والاختياري والموسمي وكذلك العشوائي والتسول البشري.

وفي وقت سابق حث الأمن العام على الاتصال برقم 911 في مكة والرياض والمنطقة الشرقية و 999 في جميع أنحاء المملكة للإبلاغ عن المتسولين.

عقوبة التسول

كل من يتوسل بأي شكل من الأشكال، أو يحرض الآخرين، أو يتفق معه أو يساعده على التسول، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو كليهما.

ويعاقب كل من يمارس التسول أو يدير المتسولين أو يحرض الآخرين أو يتفق معه أو يساعده “بأي شكل من الأشكال” في جماعة تسول منظمة، الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو كليهما.