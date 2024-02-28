الأمير جلوي بن عبدالعزيز يزور مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، للقطاع الصحي والخدمات الصحية بجميع مناطق المملكة بما فيها خدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي وفرت لها جميع الإمكانيات والتجهيزات بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مشيداً بما تبذله الفرق الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي من جهود لخدمة المرضى والمصابين، واستجابتهم السريعة في إيصال الخدمات للمرضى والمصابين.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه اليوم لمقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، حيث كان في استقباله مدير عام فرع الهيئة بنجران محمد بن علي العسيري، وعدد من مسؤولي الفرع.

واطلع سموّ أمير نجران على مركز القيادة والتحكم بالمنطقة، والنظام المعمول به، وآلية عمل الترحيل الطبي، من استقبال البلاغات ومباشرتها من قبل الفرق الإسعافية.

كما استعرض سموّه إيجازاً عن زمن الاستجابة لأخر أربعة أعوام، وعن وإنجازات الفرع في تفعيل مسار الجلطات القلبية، ومسار السكتات الدماغية، ونسبة حالات الـ CPR الناجحة لعام 2022، التي بلغت نسبتها 4.74٪، وفي عام 2023، التي بلغت نسبتها 13.74٪، كما تم استعراض بلاغ حي لأحدى الفرق الإسعافية.

وقام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بتوجيه رسالة للعاملين بالمراكز الإسعافية بجهاز اللاسلكي، ” رفع من خلالها باسمه وأهالي منطقة نجران الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما يولونه من دعم واهتمام في توفير جميع الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الصحية في المنطقة.

وأكد سموه أن حفظ النفس البشرية، والتعامل مع الحوادث الطارئة يجعل من رسالة وأعمال الهلال الأحمر رسالة سامية، معرباً عن فخره واعتزازه بمنسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران لما يقدمونه من عمل إنساني راقٍ باحترافية عالية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمجتمع.

واستمع سموه لشرح من أطفال برنامج معالي المحافظ “المسعف الصغير” عن الحالات الإسعافية، وكيفية التعامل معها مثل الانعاش القلبي والرعاف والاختناق وانخفاض السكر.

وفي ختام الزيارة التقط سموّه صوراً تذكارية مع العاملين، كما تسلّم هدية تذكارية من فرع الهيئة بمنطقة نجران.