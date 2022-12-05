الأمير حسام بن سعود يستقبل رئيس مجلس إدارة مركز فال العز للفروسية بمنطقة الباحة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة مركز فال العز للفروسية حمد بن محمد الغامدي, وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على برامج المركز وإنجازاته، مؤكداً أهمية رياضة الفروسية وتدريب النشء عليها، مشيداً بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام بالفروسية على مستوى المملكة من خلال إنشاء الهيئة العليا للفروسية ودعمها بكل ما يسهم في تطوير هذه الرياضة على مستوى المملكة.

من جانبه، نوه الغامدي بدعم سمو أمير منطقة الباحة للمركز والأنشطة والبرامج التي يقدمها، مقدماً لسموه الشكر والامتنان على دعمه وتوجيهاته المستمرة لخدمة رياضة الفروسية بالمنطقة.

يُذكر أن مركز فال العز للفروسية اعتمد كمربط من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عام 1438 هـ واعتمد كأول نادٍ من الاتحاد السعودي للفروسية عام 1440هـ كما اعتمد كمركز من الاتحاد السعودي للفروسية فئة ج 1441هـ، وفي عام 1444 هـ تم اعتماده كأكاديمية لتعليم الفروسية بالمنطقة تحت مظلة وزارة الرياضة ومنصة نافس ومستمر بتدريب الفرسان من جميع الفئات بالمنطقة .