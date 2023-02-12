الأمير حسام بن سعود يستقبل مدير صحة الباحة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في الإمارة، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور مشبب الأسمري.

وفي بداية اللقاء نوه سموه بخطوة وزارة الصحة لتحقيق التحول المؤسسي الذي تسعى إليه القيادة الحكيمة وتطوير وتحسين الخدمات الطبية وتقديمها بشكل مطور ليستفيد منها الجميع، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، مؤكداً أهمية جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص.

واطلع سموه على سير العمل الصحي بالمنطقة وعلى تعريف بأعمال التجمع الصحي واستعراض المراحل التي تمت مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لمراحل تأسيس التجمع الصحي, بالإضافة إلى عرض من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي أوضح خلاله دور التجمع الصحي بالمنطقة في الخدمة الصحية, مثمناً التعاون الكبير من قبل صحة الباحة والمدير العام الدكتور الشهراني على دعم ومتابعة توجيهات سمو أمير المنطقة المستمرة للإدارة الصحية والعمل الصحي.