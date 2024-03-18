الأمير حسام بن سعود يسلم عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة الباحة

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – , من اهتمام وعناية بأبناء الوطن لينعموا بالرفاهية والحياة الكريمة.
وأشاد سموه خلال تسليمه اليوم بديوان عددًا من الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة ، بما يحظى به قطاع الإسكان من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة – أعزها الله – ، وإتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية بما يتناسب مع احتياجاتها ، وبرؤية تعمل على تنمية هذه الأسر وتحسين ظروف عيشها.
كما ثمن سموه الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تمكين وتحفيز القطاع غير الربحي من خلال برامج الاحتضان والتمكين للجمعيات الأهلية الإسكانية، الذي سينعكس بدوره على تفعيل دور الجمعيات في مجال الإسكان ورفع كفاءة أنشطتها، ومستوى خدماتها الاجتماعية، وتعظيم أثرها وفاعليتها.
وهنأ الأمير حسام بن سعود المستفيدين بعد استلامهم لوحداتهم السكنية .