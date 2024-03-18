الأمير حسام بن سعود يسلم عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة الباحة

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة الباحة بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – , من اهتمام وعناية بأبناء الوطن لينعموا بالرفاهية والحياة الكريمة.

وأشاد سموه خلال تسليمه اليوم بديوان عددًا من الوحدات ‏السكنية لمستحقيها من مستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة ، بما يحظى به قطاع الإسكان من دعم ‏واهتمام من القيادة الحكيمة – أعزها الله – ، وإتاحة فرص تملك ‏المسكن الملائم للأسر السعودية بما يتناسب مع احتياجاتها ، ‏وبرؤية تعمل على تنمية هذه الأسر وتحسين ظروف عيشها.

كما ثمن سموه الدور الذي ‏تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تمكين وتحفيز ‏القطاع غير الربحي من خلال برامج الاحتضان والتمكين للجمعيات ‏الأهلية الإسكانية، الذي سينعكس بدوره على تفعيل دور الجمعيات في ‏مجال الإسكان ورفع كفاءة أنشطتها، ومستوى خدماتها الاجتماعية، ‏وتعظيم أثرها وفاعليتها.

وهنأ الأمير حسام بن سعود المستفيدين بعد استلامهم لوحداتهم السكنية .