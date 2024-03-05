الأمير حسام بن سعود يلتقي الأهالي والمسؤولين بمنطقة الباحة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مجلس إمارة المنطقة، اليوم، بمديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومشايخ القبائل, وجمعٍ من أعيان المنطقة والأهالي.

وقال سموه :” تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على راحة المواطن ورفاهيته فنحن نتابع سير تنفيذ المشاريع ونقدر الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بالمنطقة”، حاثاً فرع وزارة النقل على سرعة استكمال وإنجاز مشروع طريق العقيق – بلجرشي نظراً إلى أهميته، ولكونه يختصر الكثير من المسافة على مرتاديه، بالإضافة إلى أهمية إعادة تهيئة وتحسين عقبة حزنه لكونها الشريان الرابط بين بلجرشي والمخواة، حيث ستكون هذه المواضيع ضمن محاور النقاش مع معالي وزير النقل أثناء زيارته نهاية الأسبوع الحالي للمنطقة.

وأشار سمو أمير الباحة إلى أن المخططات التنظيمية من أهم عوامل التنمية ودعم تنفيذها مطلب مهما كانت الصعوبات، منوهاً في الوقت نفسه متابعة مقام الإمارة لملف الإسكان التنموي بالمنطقة كونه يخدم فئة مهمه من المجتمع.

بعد ذلك ألقى سعد الكاموخ كلمة الأهالي عبّر فيها عن شكر وامتنان أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام لمنطقة الباحة خاصة ولجميع مناطق المملكة عامة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على المملكة عزها ومجدها واستقرارها وأمنها وازدهارها.

وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم، فيما تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموِّه.