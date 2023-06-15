الأمير خالد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس من الجهات الحكومية والقطاعين الأكاديمي والخاص.

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط سير أعمال الهيئة وبرامجها المستقبلية وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.

وثمن سموه الدعم الكبير والاهتمام الذي تحظى به الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقيام بدورها في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.