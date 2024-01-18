الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يتكفل بعلاج الشاعرة الكبيرة ثريا قابل بمستشفى السلام الدولي بالقاهرة

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في بادرة إنسانية تكفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز بعلاج الشاعرة الكبيرة الاستاذه ثريا قابل والتي تم نقلها الى مستشفى السلام الدولي بكورنيش المعادي بالقاهرة ، وقام صاحب السمو الملكي بالاطمئنان علي صحتها من خلال اتصال هاتفي وتقديم كافة الدعم.

ثريا قابل، المعروفة بـ«شاعرة الحجاز» و«خنساء الجزيرة العربية»، هي إحدى رائدات الشعر النسوي الحديث، وهي كاتبة صحفية وشاعرة غنائية من مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

وهي صاحبة أول ديوان شعر نسائي فصيح ينشر باسم مؤلفته الصريح، تعاونت ثريا مع كبار الفنانين السعوديين كفوزي محسون، وطلال مداح، محمد عبده وعبادي الجوهر.

وتُعتبر «صوت جدة» الذي نشأ بين رواشينها وحواريها التاريخية، كان ميلادها بداية علاقة مع الفن جعلت الكلمة ذات تأثير ووصول وبقاء، هي الشاعرة السعودية البارزة، التي نقلت بكلماتها البسيطة القارئ إلى عالم جميل من الحب والمشاعر الصادقة.