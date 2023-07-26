الأمير سعود بن جلوي يزور مركزي التأهيل الشامل بجدة

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زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم, مركز التأهيل الشامل بالمحافظة ، وكان في استقباله مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رشيد بن رقوش, ومدير مركز التأهيل الشامل للذكور بجدة المكلف منير بن محمد اسكندراني.

وتجوّل سموّه في عدد من أقسام المركز , حيث اطلع على وحدة الخدمات الطبية، ووحدة البرامج والأنشطة، وقسم الأطراف الصناعية، كما قام بزيارة المستفيدين من خدمات المركز من الأشخاص ذوي الإعاقة.

عقب ذلك قام سموّه بزيارة مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة, وكان في استقباله مديرة القسم النسائي عزيزة الشهري, حيث تفقد مهجع الكناري للأطفال، واطلع سموّه على وحدة العلاج الطبيعي وغرفة المراقبة.

وأشاد سموّ محافظ جدة بما يُقدّم من جهود وخدمات في المركز لذوي الإعاقة، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على الجميع بالصحة والعافية.