الأمير سعود بن خالد بن فيصل يرعى ملتقى “التميز الرياضي” في المدينة المنورة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ملتقى “التميز الرياضي” الذي تنظمه جمعية التميز الرياضي مع جمعية مراكز الأحياء وبمشاركة الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، تحت عنوان “صناعة الرياضة والتكنولوجيا ودورهما في رسم المستقبل الرياضي”، وذلك في مقر نادي تكافل الاجتماعي بالمدينة المنورة.

ويهدف الملتقى الذي يستمر على مدار يومين، إلى دمج مجال صناعة الرياضة مع التكنولوجيا لتعزيز التقدم والتطور في المستقبل الرياضي، وتوفير فرصة للمشاركين للتعرف على أحدث التطورات في صناعة الرياضة وتقنيات علوم الرياضة من خلال الخبراء والمحاضرين المشاركين في جلسات الملتقى، حيث تم اختيار عنوان الملتقى ليكون أحد مسرعات الحركة الرياضية في المملكة.

وكان حفل افتتاح الملتقى قد بدأ بالسلام الملكي، ثم تُليت آيات من القرآن الكريم، وألقى بعد ذلك رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالمحسن الحربي، كلمة أكد فيها عناية الدولة للقطاع غير الربحي ودعم تمكين منظمات القطاع وكياناته لتسهم في العملية التنموية بالتكامل مع الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص من خلال رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5% بالإضافة إلى رفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي إلى 33% فضلاً عن الارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي إلى المرتبة العاشرة، مشيراً إلى الحضور المميز لجمعية التميز الرياضي في المشهد الاجتماعي ودورها في تحقيق الأثر الملموس بالتكامل مع مجلس الجمعيات الأهلية على مستوى المنطقة.

إثر ذلك، ألقى رئيس جمعية التميز الرياضي يوسف بن هاجد الحربي، كلمة أوضح من خلالها أن المملكة تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الرياضة ويأتي الاهتمام بها وتطوير صناعتها كأحد مستهدفات الرؤية الطموحة في ظل دعم القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى سعي وزارة الرياضة لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية، مبيناً أن التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة شكّل دفعة قوية ومحفزاً لجميع الأنشطة الرياضية في المنطقة ومواكبته وتعزيز النشاط الرياضي وفي هذا الإطار أسهمت جمعية مراكز الأحياء “مجتمعي” بالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة في هذا الجانب من خلال تمكين جميع المؤسسات الرياضية المتميزة والكوادر المتخصصة لتطوير ملاعب الأحياء وإنشاء الأكاديميات الرياضية لدعم الرياضات لشباب الأحياء السكنية تحت إشراف المدربين المؤهلين كما عملت بالتعاون مع تعليم المدينة على تفعيل مراكز الأحياء الرياضية الاجتماعية.

وأفاد الحربي، أن جمعية التميز الرياضي أسهمت منذ تأسيسها في رفع نسبة ممارسة الرياضية من خلال تنفيذ العديد من البطولات الرياضية لمختلف الفئات العمرية، مقدماً شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة الرياضية على مستوى المنطقة.

عقب ذلك، بدأت أعمال الجلسة الحوارية الأولى لملتقى التميز الرياضي في يومه الأول بعنوان “صناعة الرياضة” بمشاركة أمين عام جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة الدكتور سمير المغامسي، وأمين عام اللجنة الأولمبية السعودية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ورئيس إدارة شؤون منتخبات كرة القدم سابقاً الأستاذ محمد المسحل، ومدير الرياضة المجتمعية وتطوير المواكب بالهيئة الملكية لمحافظة العلا الكابتن هادي صوعان، وأدار الجلسة الكابتن خميس الزهراني.

يُذكر أن الجلسات الحوارية لأعمال ملتقى التميز الرياضي تستمر غداً الخميس 7 ديسمبر 2023 في ثاني أيام الملتقى، حيث يتناول في ثاني جلساته تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة الضيوف، في حين تتناول الجلسة الحوارية الثانية أثر “جودة الحياة والثقافة الرياضية” من خلال عرض تعريفي عن الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، ودور الإعلام في نبذ التعصب الرياضي ونشر ثقافة التشجيع الايجابي، ومناقشة دور التطوع والثقافة الرياضية، وكذلك دور الثقافة الرياضية في اللياقة والنشاط الرياضي، وكذلك دورها للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما سيختتم الملتقى أعماله بتقديم محاضرة عن استخدام التقنيات الحديثة في التدريب الرياضي.