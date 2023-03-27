الأمير سعود بن طلال يرعى مسابقة أمانة الأحساء الرمضانية

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر -محافظ الأحساء – تُطلق أمانة الأحساء اليوم، المسابقة الرمضانية التي تستمر إلى 19 رمضان المبارك، والتي تتضمن مسابقة “ورتل” للقران الكريم وخُصص لها جوائز بنحو 50 ألف ريال، ومسابقة “بلال” لأجمل صوت في أداء الآذان، وبطولة الأمانة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة 24 فريقاً من فرق الأحياء في الحاضرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن تنظيم المناشط والمسابقات الرمضانية يأتي ضمن مستهدفات الأمانة وسعياً إلى تعزيز دورها مجتمعياً في هذا الموسم الفضيل، وانطلاقاً من أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة.

وأشار إلى أن مسابقة القران الكريم “ورتل” تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع وربطهم بكتاب الله تعالى وإبراز قدرات ومكامن الإتقان لدى حُفاظ القران، إضافةً إلى تهيئة الحُفاظ المتقنين للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، مضيفاً أن إقامة المناشط الشبابية تُسهم في مشاركة فئة الشباب في الفعاليات المجتمعية واستغلال فترات المواسم باحتواء مواهبهم في إطار ترفيهي واستثمار أوقاتهم بما يفيدهم في هذا الشهر المبارك.