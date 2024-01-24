الأمير سعود بن مشعل يستقبل رؤساء مجالس الغرف الإسلامية المشاركين في منتدى مكة للحلال

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رؤساء مجالس الغرف الإسلامية المشاركين في منتدى مكة للحلال، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار “الإبداع في صناعة الحلال” ويستضيفه مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات لمدة 3 أيام.

واستمع سموه إلى إيجاز عن أعمال المنتدى الذي يناقش عبر أكثر من 10 جلسات نقاش و250 اجتماعاً، عددًا من القضايا والمواضيع المرتبطة بقطاع صناعة الحلال في العالم.

يذكر أن المنتدى يقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بمكة المكرمة بتنظيم منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال (ICHS)، وبشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبمشاركة كل من الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.