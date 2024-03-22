الأمير سعود بن مشعل يستقبل عدداً من أطفال ومسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمركز مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، عدداً من أطفال ومسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمركز مكة المكرمة.

واستمع الأمير سعود بن مشعل من مديرة المركز سلاف حجازي، إلى شرح عن أعمال مركز الجمعية بمكة المكرمة، الذي يحتضن 372 طفلًا من ذوي الإعاقة، أجريت لهم قرابة 141 ألف جلسة في مجالات العلاج الوظيفي (النطق واللغة) خلال العام الماضي 2023، ما ساهمت في زيادة المهارات المكتسبة لديهم.

وأوضحت حجازي أن مركز الجمعية بمكة المكرمة منذ افتتاحه عام 1419هـ يقدم خدمات التأهيل والرعاية المجانية للأطفال من ذوي الإعاقة من سن الولادة وحتى سن 14 سنة بطاقة استيعابية تصل لـ 200 طفل وطفلة سنوياً.