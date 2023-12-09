الأمير سعود بن نايف يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية الثلاثاء المقبل

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء المقبل، حفل الاستقبال السنوي لرجال وسيدات الأعمال الذي تُنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية (إكسبوا).

وأوضح رئيس الغرفة بدر الرزيزاء، أن الحفل يهدف إلى تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي، وتحقيق التواصل المباشر لقطاع الأعمال مع كبار مسؤولي ومديري الجهات والأجهزة الحكومية، ومسؤولي قطاع الأعمال في المنطقة، مبيناً أنه سيتم تكريم الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين لصندوق المناسبات.

وأشار إلى أن صندوق المناسبات منذ نشأته في عام 2003م، حقق نجاحات كبيرة بتقديمه الدعم للعديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات الاجتماعية، لما يُمثله من رؤية راسخة في بناء منظومة اقتصادية، تُعد أحد أبرز مبادرات الغرفة تفعيلاً وتعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال.