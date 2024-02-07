الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالطائف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم؛ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف العقيد أحمد علي الشدادي، وعددًا من منسوبي الإدارة.

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع وتوعيتهم من مخاطرها من خلال المبادرات والندوات المختلفة في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة – أيدها الله -, مثمناً الحملات التي نفذتها الإدارة في وقت سابق وما خرجت به من نتائج إيجابية.

من جانبه, أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، حرصه ومنسوبي الإدارة ببذل الجهود جميع لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن؛ مثمنًا دعم واهتمام ومتابعة سموه لجميع القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة في الطائف.