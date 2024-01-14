الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير مكتب فرع وزارة النقل بالطائف

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف تقريراً عن أعمال مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم, مدير مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالطائف المهندس بدر الجعيد، حيث اشتمل التقرير على المشاريع الجاري تنفيذها ومراحل الإنجاز.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في فرعها بالمحافظة لرفع وتحسين جودة الطرق أمام مرتاديها، موجهاً بمضاعفة الجهود وتذليل العقبات أمام مستخدمي الطرق، كون محافظة الطائف ترتبط بالمناطق والمدن المجاورة بشبكة طويلة من الطرق وتشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح وضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.