الأمير سعود بن نهار يشارك الإفطار الجماعي لذوي الإعاقة والعمالة البلدية بالطائف

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وأمين المحافظة المهندس عبد الله الزايدي، ومديرو القطاعات العسكرية والحكومية، الإفطار الجماعي الذي أقامته الأمانة لعمال النظافة والأشخاص ذوي الإعاقة في منتزه الردف.

وأكد أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي أن حضور الجميع لهذا الإفطار الجماعي هو تقدير لدور هذه الفئة الغالية من المجتمع (ذوي الإعاقة)، إضافة إلى العمالة التي تقوم بنظافة المدينة والحفاظ على البيئة، وتشجيعاً لهم وتحفيزاً لغيرهم لنتشارك في هذه المناسبة الاجتماعية التي من شأنها رفع الروح المعنوية لهموإشعارهم بأنهم شريحة مهمة في مجتمعنا الإسلامي المتماسك وتقديرها لذوي الإعاقة الذين يمثلون شريحة تستحق الدعم في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة لتمكينهم بفرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

وشكر المشاركون سموه على حضوره الإفطار الجماعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع السعودي النبيل.