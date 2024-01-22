الأمير سعود بن نهار يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بمجالس الأحياء في الطائف

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بمجالس الأحياء في محافظة الطائف وعدد من القطاعات الحكومية والخدمية, وذلك على هامش اللقاء الذي أقيم في جامعة الطائف لمناقشة سبل تفعيل دور المجالس والمتطوعين والمتطوعات من أهالي الأحياء للإسهام في تحقيق ركيزة مجتمع حيوي في المحافظة وتعزيز مفاهيم مسؤولية ومشاركة المواطن في التنمية.

وشهد اللقاء توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع جامعة الطائف وأمانة الطائف ومكتب وزارة البيئة والزراعة بالطائف.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الغامدي في كلمته خلال اللقاء, دور الجمعية وما قامت به خلال الفترة الماضية من إعادة هيكلة القطاع وفروعه وإطلاق الإستراتيجية وتأكيد مستهدفات رؤية المملكة 2030 , كما تطرق لمبادرات الجمعية المتنوعة والمتعددة التي شملت إطلاق أكثر من 100 ألف فعالية لتحسين المظهر البصري للمناطق ورعاية المرافق والحدائق والتشجير، مما ساهم في مستهدف برنامج جودة الحياة “تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية”.

كما تضمنت المبادرات تسجيل أكثر من 66,800 متطوع فاعل في الجمعية وهو ما يمثّل تحقيق 10.2% من المستهدفات الوطنية في التطوع في برنامج التحول الوطني عام 2022، فضلًا عن تحقيق نسبة 27% في توظيف المرأة العاملة في فريق عمل جمعية مراكز الأحياء، مما ساعد في تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية “زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل”.

كما نجحت مبادرات الجمعية في تمكين 2,535 أسرة للعمل والإنتاج، مما أدّى إلى تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية “التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل”، إضافة إلى تعزيز الريادة والابتكارية لأكثر من 300 ألف مستفيد، مما أسهم في تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية “تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال”.

فيما استفاد أكثر من 350 ألف مواطن من مبادرة “تواصل” من خلال أكثر من 4000 فعالية، عنيت بالتوعية الأخلاقية والصحية والثقافية، مما أسهم في مستهدفات برنامج بناء القدرات البشرية “تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية”، كما تم تقديم الخدمات أكثر من مليون معتمر وحاج ، عبر 100 مبادرة هدفت إلى إثراء تجربتهم خلال مختلف مراحل الرحلة، وأدّت إلى تحقيق مستهدفين اثنين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهما ﺗﻴﺴﻴﺮ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ المزيد ﻣﻦ المعتمرين، وإﺛﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج والمعتمرين.

وشهد اللقاء مناقشة دور المراكز مع كافة الجهات الحكومية بالمحافظة وتعزيز دورها في برامج التنشيط السياحي بالمحافظة، وفي ختام اللقاء، تم تكريم المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف الذين ساهموا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حملة “رتاج”، والتي كانت تهدف للتوعية بأضرار المخدرات بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة.

وتأتي هذه اللقاءات بتوجيهات سمو مستشار خادم الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء وسمو نائبه , التي تؤكد تعزيز التواصل الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع المحلي في تحقيق التنمية والازدهار.