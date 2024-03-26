الأمير سعود بن نهار يطلع على إنجازات جامعة الطائف العلمية في التصنيفات الدولية

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، على الجوائز والمراكز المتقدمة التي حققتها جامعة الطائف، وذلك بتصنيفها ضمن أفضل 14% على مستوى جامعات العالم في البحث العلمي؛ و3% على المستوى العربي في تصنيف SCIMAGO للعام 2024؛ الذي شمل أيضًا التخصصات العلمية الدقيقة ذات الأثر في البحث العلمي على المستويين المحلي والدولي، وتحقيقها لثلاث جوائز خلال مشاركتها العلمية في معرض ومؤتمر دوفات 2024 الدولي للصيدلة والتكنولوجيا في دورته الـ29 بدبي؛ الذي يجمع قادة الفكر والمهنيين والخبراء في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.

وأكد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، أن هذه الإنجازات هي بمثابة خطوة للارتقاء في قطاع البحث العلمي والابتكار الذي توليه القيادة الرشيدة بالغ الاهتمام، حيث يعد القطاع ضمن مستهدفات رؤية الجامعة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، مثمنًا جهود سمو محافظ الطائف التي لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود.