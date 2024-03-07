الأمير سعود بن نهار يكرم القطاعات المشاركة في أسبوع المرور بالطائف

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, عدداً من الجهات الحكومية والخدمية المشاركة في إنجاح فعاليات أسبوع المرور.

وثمن سموه الجهود المبذولة في تفعيل وإنجاح أسبوع المرور والتعاون المثمر فيما بينهم.

وقال: “مشاركتكم في هذا الأسبوع لها عظيم الأثر في نجاح الفعاليات لهذا العام”, متطلعاً لاستمرار هذه المشاركة بين الجهات الحكومية والخدمية والخاصة في الطائف لنشر الوعي المروري بين فئات المجتمع كافة للحد من أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية والتقيد بالتعليمات لسلامة سالكي الطريق.