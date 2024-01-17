الأمير سعود بن نهار يكرم عددًا من منسوبي الدفاع المدني في الطائف

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , اليوم، عددًا من منسوبي الدفاع المدني في المحافظة , نظير جهودهم في إنقاذ عائلتين، ومحطة وقود من الحريق.

وثمن سموه في بداية اللقاء جهود رجال الدفاع المدني في إنقاذ عدد من المحتجزين بأحد المنازل، وكذلك محطة وقود في منطقة سكنية”، وكذلك جهود المشاركين في عمليات الإنقاذ التي تجسد تفانيهم في عملهم.

فيما ثمن مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد متعب النفيعي لسمو المحافظ , اهتمامه ودعمه للقطاعات الحكومية والخدمية كافة.