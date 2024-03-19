الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, المدير التنفيذي للتجمع الصحي في الطائف الدكتور طلال المالكي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير أعمال المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والمؤشرات الحيوية الصحية المستخدمة في تجمع الطائف، التي تعطي تصورًا واضحًا عن مدى جودة الخدمات الصحية والممكنات المصاحبة في الاطلاع المباشر على التقارير للحالات المرضية.

وشدد الأمير سعود بن نهار على أهمية تجويد الخدمات الصحية للسكان والزوار وجميع طالبي الخدمة، والنظر في تقليل أوقات الانتظار للمراجعين في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية.