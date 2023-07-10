الأمير سعود بن نهار يلتقي رؤساء المراكز وموظفي المحافظة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، رؤساء المراكز التابعين للمحافظة والأقسام والموظفين.

وأشاد في مستهل حديثة بالجهود التي بذلت لضيوف بيت الله الحرام من الجهات الحكومية والخاصة كافة، بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ما عكس على راحة الحجاج وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وثمن سموه الجهود التي تبذل من مختلف المراكز لخدمة السكان وضيوف وزوار المحافظة؛ مطالبا بالمزيد من الجهود لرفع مستوى الخدمة المقدمة مع الأعداد الكبيرة التي تشهدها المحافظة لاعتدال الاجواء وتنوع المواقع السياحية والتاريخية والفعاليات المختلفة؛ وحث سموه رؤساء المراكز على تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم والعمل لخدمتهم ببذل المزيد من الجهود.

من جهتهم عبر رؤساء المراكز عن شكرهم لسمو محافظ الطائف على اهتمامه بتطوير المراكز لخدمة المواطنين والمقيمين.